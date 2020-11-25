20 тонн гумдопомоги: в Об’єднанні українок Люксембургу розповіли про допомогу госпіталям і медикам

Об'єднання українок Люксембургу з початку російсько-української війни регулярно надсилає гуманітарну допомогу військовим госпіталям і медикам на передову: за цей час загалом було передано близько 20 тонн гуманітарної допомоги на суму більш ніж 300 000 євро.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Укрінформ.

Як розповідається, у 2014 році українка Наталія Павлик, яка багато років мешкає у Люксембурзі, але щиро переживає за свою Батьківщину, згуртувала навколо себе українок-волонтерок.Так виникла Ukraïnka – Asbl Об’єднання українок Люксембургу.

«Загалом нас небагато, лише 12. Переважна більшість з Люксембурга, але є й ті, що проживають у Франції та Німеччині. У кожної з них є робота, сім’я, діти, але це ніколи не ставало на заваді нашим зустрічам та справам. Наразі ми намагаємося допомагати військовим лікарням. Зокрема, мова йде про Київський, Житомирський, Харківський, Дніпровський, Львівський госпіталі, а також про польові військові шпиталі у районі проведення ООС. Це далеко не весь перелік, адже до нас часто звертаються з інших міст і ми, зі свого боку, робимо все можливе, щоб направити туди необхідні речі», - розповіла Павлик.

Волонтери передають одяг, взуття, медикаменти, техніку тощо. Нещодавно очільниці Об'єднання українок Люксембургу вдалося домовитися з однією з державних установ у Люксембурзі про передачу комп’ютерної техніки. За словами жінки, місцева влада радо йде назустріч, коли виникають певні питання, що потребують розв’язання. Також жінка зазначає, що не лише представники української діаспори відгукуються на заклики про допомогу: у різноманітних акціях постійно беруть участь й місцеві мешканці.

«Щороку ми проводимо ярмарки. Це доволі клопітка і об’ємна робота, на саму лише підготовку йде майже 3 місяці. Ми готуємо рекламні плакати, обходимо місцеві магазини, де нам дають певні товари, які стають лотами у лотереї. І, скажу вам, нерідко нам дають доволі цінні речі. Також, щоб зацікавити людей, готуємо святковий концерт. Останнього разу його організовували учні з україномовної школи в Бельгії. Мерія виділила нам приміщення та напої для продажу. На жаль, цього року через пандемію ми не змогли провести ярмарок, тож доводиться трохи «затягнути паски», адже ці кошти ми використовуємо на оплату перевезень», – розповідає Павлик.

До слова, жінка не лише спілкується із українськими лікарями та волонтерами, вона на власні очі бачила, як працюють військові медики на передовій.

«Минулого літа я приїхала в Україну з метою відвідати медиків на фронті. Тоді потрапила на позицію, яка була за 600 метрів від лінії зіткнення. Там пережила свій перший обстріл й дізналися про основні правила, яких треба дотримуватися у таких випадках», - пригадала волонтерка.

Вона також додала, що її приємно вразили українські жінки-військові. «Вони мужні й вправні й ні в чому не поступаються чоловікам. Пам’ятаю, як приїхали до підрозділу, який саме облаштовувався. Бачу, декілька дівчаток взяли сокири й попрямували до посадки. Вони легко вправлялися з інструментом і буквально в мене на очах облаштували собі щось на зразок перегородок, де можна переодягатись, приймати душ тощо», - розповіла Павлик.

Наразі об’єднання українок Люксембурга займається підготовкою різдвяних пакетів для медиків, які зустрічатимуть свята на передовій.

«Нині у мене в гаражі знаходиться декілька десятків медичних ліжок, інвалідні візки, а також вертикалізатори, які стануть у пригоді під час лікування поранених бійців з травмами хребта, в період реабілітації тяжких захворювань. Усі ці речі, звісно, не нові, але досить дорого коштують і точно не стануть зайвими у військових госпіталях. Сподіваюся, що вже в січні вантажівка з усім цим обладнанням поїде до України», – сказала Павлик.

Як зазначається, за нелегку працю й надзвичайні зусилля звичайних людей «Ukraïnka – Asbl Об’єднання українок Люксембурга» цього року номіновано на Волонтерську премію 2020. Вона є не грошовою і покликана підтримати волонтерський рух, показати суспільству його важливість та різноманітність, а також заохотити інших людей до суспільно-корисної праці.

Фото: armyinform.com.ua