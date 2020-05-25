Словаччина відправила Україні гумдопомогу для боротьби з коронавірусом

Словацька Республіка надала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом на загальну суму близько 190 тис. євро, 26 травня вона надійде до Запоріжжя.

Про це Укрінформу повідомили у Посольстві України у Словаччині.

«Загальна сума гуманітарної допомоги становить близько 190 тис. євро. Вона включає в себе 200 тис. масок, дезінфікуючі засоби та інші матеріали для боротьби з коронавірусом», - зазначили у диппредставництві.

У Посольстві поінформували, що гуманітарний вантаж надійде 26 травня до Запоріжжя, його розпорядником буде Запорізька ОДА.

Окрім того, 25 травня до Києва прибули три автомобілі швидкої допомоги Mercedes Benz Sprinter, сертифікати на які були офіційно вручені українській стороні ще у листопаді 2019 року під час робочого візиту в Україну міністра закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Мирослава Лайчака. Отримувачем «швидких» є Міжнародна благодійна організація International Medical Care.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Словаччини, це вже шоста партія гуманітарної допомоги, надана Україні за останні шість років.