Червоний Хрест відправив понад 45 тонн гумдопомоги на окупований Донбас
Укрінформ
Лінію розмежування перетнули три вантажні автомобілі Міжнародного комітету Червоного Хреста в бік тимчасово окупованої території України.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу.
«За маршрутом Київ-Донецьк прослідувало 3 вантажних автомобілі з гуманітарною допомогою цивільним особам, що проживають на тимчасово окупованій території України», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вміст автівок складається з будматеріалів та побутових товарів. Загальна вага гуманітарної допомоги - понад 45 тонн.
Відповідно до розпорядження Командувача Об'єднаних сил військовослужбовцями Донецького прикордонного загону здійснено оформлення та пропуск вантажівок через лінію розмежування у КПВВ «Новотроїцьке».
Як повідомлялося, 5 серпня Червоний Хрест відправив понад 49 тонн гумдопомоги на окупований Донбас.