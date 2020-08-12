Червоний Хрест відправив понад 45 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Лінію розмежування перетнули три вантажні автомобілі Міжнародного комітету Червоного Хреста в бік тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу.

«За маршрутом Київ-Донецьк прослідувало 3 вантажних автомобілі з гуманітарною допомогою цивільним особам, що проживають на тимчасово окупованій території України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вміст автівок складається з будматеріалів та побутових товарів. Загальна вага гуманітарної допомоги - понад 45 тонн.

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Відповідно до розпорядження Командувача Об'єднаних сил військовослужбовцями Донецького прикордонного загону здійснено оформлення та пропуск вантажівок через лінію розмежування у КПВВ «Новотроїцьке».

Як повідомлялося, 5 серпня Червоний Хрест відправив понад 49 тонн гумдопомоги на окупований Донбас.