Червоний Хрест відправив понад 45 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Червоний Хрест відправив понад 45 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Укрінформ
Лінію розмежування перетнули три вантажні автомобілі Міжнародного комітету Червоного Хреста в бік тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу.

«За маршрутом Київ-Донецьк прослідувало 3 вантажних автомобілі з гуманітарною допомогою цивільним особам, що проживають на тимчасово окупованій території України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вміст автівок складається з будматеріалів та побутових товарів. Загальна вага гуманітарної допомоги - понад 45 тонн.

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Відповідно до розпорядження Командувача Об'єднаних сил військовослужбовцями Донецького прикордонного загону здійснено оформлення та пропуск вантажівок через лінію розмежування у КПВВ «Новотроїцьке».

Як повідомлялося, 5 серпня Червоний Хрест відправив понад 49 тонн гумдопомоги на окупований Донбас.

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