Червоний Хрест відправив на окупований Донбас понад 70 тонн гумдопомоги

Прикордонники Донецького і Луганського загонів пропустили 7 вантажівок з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповані території України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що упродовж доби військовослужбовці Луганського та Донецького загонів через КПВВ пропустили 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Зокрема, в КПВВ «Станиця Луганська» прикордонники оформили 4 автомобілі із 13-ма тоннами гуманітарної допомоги та Forklift (автонавантажувач) від МКЧХ. Жителям тимчасово окупованих територій, які безпосередньо страждають від російської агресії, направлено засоби для прання, необхідні речі для малюків, захисні окуляри та хірургічні маски.

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Крім того, через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька від МКЧХ прослідувало 3 вантажівки з 60-ма тоннами продуктових наборів.

Фото: ДПСУ