Червоний Хрест відправив ще 50 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що серед вантажу – продуктові набори, будматеріали, гігієнічні набори, товари медичного призначення та медичне обладнання загальною вагою понад 49 тонн.

Відповідно до розпорядження командувача Об'єднаних сил, оформлення та пропуск автомобілів через лінію розмежування здійснено встановленим порядком.

При цьому в ДПСУ зазначили, окупанти на сьогодні продовжують блокування перетину лінії розмежування цивільними, втім, вантажівки Червоного Хреста мають змогу доставляти допомогу на окуповану територію.

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Як повідомлялося, 29 липня до Донецька та Луганська через КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська» було відправлено гуманітарний вантаж із 40 тоннами продуктових наборів та будматеріалів від Червоного Хреста.

Фото: ДПСУ