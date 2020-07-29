Червоний Хрест направив 40 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

До Донецька та Луганська через КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська» попрямував гуманітарний вантаж з 40 тоннами проднаборів та будматеріалів.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Дві вантажівки з понад 40 тоннами продуктових наборів та будматеріалів перетнули лінію розмежування в КПВВ "Новотроїцьке"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вчора в КПВВ «Станиця Луганська» прикордонники оформили на виїзд до ТОТУ три автомобілі з трьома тоннами шкільного приладдя та будматеріалами.

Читайте також: Червоний хрест відправив ще дві колони з гумвантажем жителям окупованого Донбасу

Гуманітарну допомогу отримають жителі тимчасово окупованих територій, що безпосередньо страждають від російської агресії.

Фото: ДПСУ