Червоний хрест відправив ще дві колони з гумвантажем жителям окупованого Донбасу

Через лінію розмежування прослідувало дві колони з гуманітарним вантажем.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Упродовж доби згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил через лінію розмежування здійснено пропуск сімох вантажівок МЧКХ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві колони слідували через КПВВ «Новотроїцьке» за маршрутом Київ-Донецьк. Автомобілями для громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території України, направлено продуктові набори, засоби гігієни та будматеріали.

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Назагал Міжнародний комітет Червоного хреста відправив близько 120 тонн допомоги.