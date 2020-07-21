Червоний Хрест доправив додаткову гумдопомогу постраждалим від повеней

Червоний Хрест України 21 липня доправив першу партію додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від повеней у західних областях.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє її пресслужба.

"Червоний Хрест України швидко відгукнувся на звернення уряду щодо додаткової гуманітарної допомогу у західні області, які постраждали від повеней. Це доповнить допомогу, яку уряд раніше виділив з резервного фонду державного бюджету обсягом понад 700 млн грн. Ми вдячні міжнародним партнерам, які оперативно провели відповідні процедури та закупівлі, щоб якнайшвидше доставити допомогу тим громадянам, які гостро її потребують", - сказала Стефанішина.

Зазначається, що доставка відбулася у рамках співпраці уряду України з Червоним Хрестом України у координації та за підтримки Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Данського Червоного Хреста і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Протягом тижня волонтерами Червоного хреста буде передано 3750 гігієнічних наборів першої необхідності: мешканцям Івано-Франківської (3040 наборів), Закарпатської (210 наборів) та Чернівецької областей (500 наборів).

"Наразі волонтери Червоного Хреста вже розпочали передавати набори першої необхідності мешканцям, які найбільше потребують допомоги", - зазначив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Це перший етап надання допомоги, яка проводиться в рамках співпраці з урядом України для допомоги 5 областям в західній Україні, які наприкінці червня зазнали масштабної повені, через які було пошкоджено тисячі житлових будинків, домогосподарств, зруйновано та пошкоджено сотні кілометрів доріг, дамби, мости. Товариство Червоного Хреста України бере участь в оцінці потреб постраждалих регіонів, а також забезпечує всю логістику передачі наборів першої необхідності постраждалим.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.

Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Фото: kmu.gov.ua