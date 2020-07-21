Червоний Хрест доправив додаткову гумдопомогу постраждалим від повеней

Червоний Хрест доправив додаткову гумдопомогу постраждалим від повеней

Укрінформ
Червоний Хрест України 21 липня доправив першу партію додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від повеней у західних областях.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє її пресслужба.

"Червоний Хрест України швидко відгукнувся на звернення уряду щодо додаткової гуманітарної допомогу у західні області, які постраждали від повеней. Це доповнить допомогу, яку уряд раніше виділив з резервного фонду державного бюджету обсягом понад 700 млн грн. Ми вдячні міжнародним партнерам, які оперативно провели відповідні процедури та закупівлі, щоб якнайшвидше доставити допомогу тим громадянам, які гостро її потребують", - сказала Стефанішина.

Зазначається, що доставка відбулася у рамках співпраці уряду України з Червоним Хрестом України у координації та за підтримки Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Данського Червоного Хреста і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Протягом тижня волонтерами Червоного хреста буде передано 3750 гігієнічних наборів першої необхідності: мешканцям Івано-Франківської (3040 наборів), Закарпатської (210 наборів) та Чернівецької областей (500 наборів).

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"Наразі волонтери Червоного Хреста вже розпочали передавати набори першої необхідності мешканцям, які найбільше потребують допомоги", - зазначив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Це перший етап надання допомоги, яка проводиться в рамках співпраці з урядом України для допомоги 5 областям в західній Україні, які наприкінці червня зазнали масштабної повені, через які було пошкоджено тисячі житлових будинків, домогосподарств, зруйновано та пошкоджено сотні кілометрів доріг, дамби, мости. Товариство Червоного Хреста України бере участь в оцінці потреб постраждалих регіонів, а також забезпечує всю логістику передачі наборів першої необхідності постраждалим.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.

Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Фото: kmu.gov.ua

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