Червоний Хрест України зібрав €160 тисяч постраждалим від повеней

Товариство Червоного Хреста України на запит уряду мобілізувало 160 тис. євро міжнародної допомоги для постраждалих від повеней на заході України.

Про це повідомляє Євроінтеграційний портал.

Зазначається, що кошти є додатковими до майже 700 млн грн, які раніше виділив уряд на першочергові кроки для ліквідації наслідків повеней.

«Кошти від міжнародних партнерів підуть на предмети першої необхідності, включаючи засоби гігієни», - йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подякувала міжнародним організаціям та Червоному Хресту України, який одразу відгукнувся на її звернення допомогти постраждалому від повеней населенню західних областей країни.

Інформація про потреби постраждалих через повені була зібрана та систематизована координаційним механізмом Офісу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Вже невдовзі постраждалі від повеней зможуть отримати засоби першої необхідності», – зазначила Стефанішина.

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Червоний Хрест України продовжує комунікацію з міжнародними партнерами щодо можливості подальшої допомоги постраждалим територіям України.

Також Червоний Хрест України бере участь в оцінці потреб постраждалих від повені регіонів, яка ініційована Офісом ООН з координації гуманітарних питань у співпраці з іншими гуманітарними агенціями. Результати дослідження дозволять визначити найбільші потреби населення та планувати майбутні дії щодо підтримки постраждалих на заході України.