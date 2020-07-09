Постраждалим від повені на Прикарпатті почали нараховувати допомогу

В Івано-Франківській області розпочали роботу щодо виплати матеріальної допомоги постраждалим від повені.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«Минулого тижня область отримала із державного бюджету 480 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, спричинених природною стихією. Наразі визначено розпорядників та одержувачів фінансового ресурсу, розпочато роботу щодо виплати матеріальної допомоги постраждалому населенню», - повідомляє обласна державна адміністрація.

За їхньою інформацією, відсьогодні територіальні органи соціального захисту розпочинають нараховувати матеріальну допомогу постраждалим людям.

Для виплати постраждалим від повені скерують 100 млн грн, ще 130 мільйонів - на відновлення зруйнованих мостів, 10 мільйонів – на об’єкти соціальної сфери, 30 мільйонів – на ремонт мостів комунальної власності, 60 мільйонів – на берегоукріплення. Для відновлення водозахисних дамб додатково із держбюджету очікують 136,6 мільйона гривень.

Читайте також: Прикарпаття отримало від Швеції гумдопомогу для відновлення після паводку

Раніше в обласній адміністрації визначили суми компенсації для постраждалих від повені. Родини загиблих отримають по 200 тис. грн, власники повністю зруйнованих житлових будинків по 300 тис. грн на родину, на капітальний ремонт будинків люди отримають по 50 тис. грн на сім’ю. Ще по 20 тис. грн отримають власники пошкоджених будинків.

Як повідомлялося, внаслідок повені 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, понад 13 тис. житлових будинків пошкоджені, 4 – зруйновані повністю. Під час стихії загинули три людини. Збитки, завдані стихією, в області оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн.