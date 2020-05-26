Українським військовим вручили державні нагороди й відзнаки

Міністр оборони України Андрій Таран вручив військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України державні та відомчі відзнаки й нагороди.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«За значний особистий внесок у справу зміцнення обороноздатності держави, бездоганну військову службу, зразкове виконання військового обов’язку, високі особисті досягнення у службовій діяльності та виявлені при цьому високий професіоналізм, честь і доблесть, ряд військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали почесні нагрудні знаки «За зразкову службу», а також відзнаки Міністерства оборони України «Вогнепальна зброя»», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, відповідно до Указу Президента України, до Дня науки кращі офіцери та працівники Збройних Сил України були удостоєні почесних звань — «Заслужений винахідник України», «Заслужений діяч науки і техніки України» та «Заслужений працівник освіти України».

Вітаючи нагороджених військовослужбовців та працівників, міністр оборони наголосив, що військовослужбовці та працівники Збройних Сил України доклали надзвичайних зусиль і енергії, часто жертвуючи власним здоров’ям для того, аби зупинити ворога.

Фото: Міноборони