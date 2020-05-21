Укроборонпром планує виготовляти бойові дрони разом із приватними компаніями

Державний концерн "Укроборонпром" шукає оптимальні механізми співпраці з приватними виробниками озброєння, зокрема, щодо розвитку авіаційних та наземних безпілотних апаратів оборонного та подвійного призначення.

Про це заявила заступник гендиректора Укроборонпрому з інновацій Надія Васильєва під час круглого столу за участю представників Міноборони, Ліги оборонних підприємств та Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, повідомляє пресслужба концерну.

"Ми відкриті до співпраці з приватним сектором щодо нових розробок. Ми працюємо на зближення потреб ринку та можливостей наших конструкторських бюро аби дійсно створювати, з одного боку, новітні зразки, які би були цікавими на ринку, а з іншого боку – безпосередньо задовольняти потреби МОУ та Генштабу. Тому ми вирішили розпочати з такого перспективного напрямку, як безпілотні апарати, і зібрали за одним столом ключових гравців українського ринку БПА та наших основних клієнтів – сили безпеки та оборони України, аби визначити спільні інтереси та очікування», - зазначила Васильєва, додавши, що вже напрацьовано кілька потенційних моделей співпраці з приватним сектором, продовжується обговорення та пошук нових інвестиційних та фінансових моделей. Наступного тижня планується обговорення цих бізнес-моделей співпраці у Міністерстві економіки.

Як зазначається, під час зустрічі представники приватних компаній-виробників БПА одностайно підтримали ідею співпраці з "Укроборонпромом" та висловили свої очікування від такої взаємодії. Основні очікування приватного сектору від "Укроборонпрому" стосуються загального проєктного менеджменту для проведення фінального продукту через всі складні бюрократичні процеси системи постановки на озброєння, а також спільної розробки апаратів, створення їх бойової частини та підготовки до серійного виробництва, що передбачає значні витрати. У свою чергу представники Генерального штабу ЗСУ пояснили, що ключовою причиною неприйняття вже виготовлених машин є брак їх випробувань в реальних бойових РЕБ умовах на полігонах.

Серед іншого, учасники ринку озвучили і інші проблеми: відсутність державного фінансування підготовки серійного виробництва, обмеження нормами прибутку для постановки на озброєння в нашу армію на рівні в 1 та 1,5% та необхідність інвестування держави в НІР замість ДКР.

У пресслужбі наголосили, що це перша подібна зустріч з низки подій, запланованих Укроборонпромом задля діалогу з представниками оборонних відомств, експертами та приватними виробниками озброєння та військової техніки. У дискусії взяло участь близька 30 учасників, включно із представниками Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Національного інституту стратегічних досліджень та більше ніж 10 приватних компаній, які спеціалізуються на розробці та виробництві безпілотних апаратів.