Абромавичус розповів, як реформуватимуть Укроборонпром

Законодавство, яке дозволить реалізувати ефективну реформу української оборонної промисловості та провести корпоратизацію "Укроборонпрому", може бути прийняте Верховною Радою в серпні-вересні цього року.

Таке переконання у вівторок під час онлайн-включення, організованого "Атлантичною радою" (Вашингтон) висловив гендиректор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до нинішньої динаміки, я вірю, що це законодавство буде прийняте в серпні або вересні", - сказав Абромавичус.

Він представив стратегію реформування державного концерну, яка передбачає три головні стадії. Так, до 2021 року очікується завершення фази "стабілізації через корпоратизацію", яка крім запровадження корпоративного управління охоплюватиме також імплементацію міжнародних стандартів, вирішення питань заборгованості та банкрутства.

Друга стадія, яка передбачатиме консолідацію, реструктуризацію та відновлення оборонних активів, запланована на період 2021-2022 рр.

Початок третьої фази реформування, яка отримала назву "зростання та інновації", очікується після 2022 року.

При цьому сам концерн "Укроборонпром" у нинішньому вигляді, буде розділений на шість окремих корпорацій: авіабудування, авіаремонту, ракетобудування, радарних установок і систем ППО, бронетехніки, морських систем.

Як повідомляв Укрінформ, керівництво державного концерну "Укроборонпром" у квітні представило стратегію реформування з метою розвитку напрямів досліджень, розробки, виробництва й продажу продукції оборонної сфери.