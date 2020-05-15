Данілов - про реформу Укроборонпрому: Оцінимо потенціал кожного підприємства ОПК

Плани щодо реформування ДК «Укроборонпром» мають бути суттєво доопрацьовані з урахуванням потреб Збройних Сил України у контексті функціонування оборонно-промислового комплексу, сучасних світових тенденцій розвитку озброєння.

Про це заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з керівництвом ДК «Укроборонпром», повідомляє пресслужба Радбезу.

«На сьогоднішній день, на жаль, можемо констатувати наявність недостатньо повного розуміння зі сторони окремих урядовців важливості виконання рішення РНБО України від 18.02.2020 у частині створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та функцій з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», - зазначив Данілов, висловившись у цьому контексті за запровадження посади віцепрем’єр-міністра з питань ОПК та космічної галузі.

Як зазначається, Данілов привітав ініціативу щодо реформування «Укроборонпрому», але водночас наголосив, що основну модерацію цього процесу має виконувати уряд, якому підпорядкований Концерн, зокрема, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Він акцентував на необхідності проведення всебічного аналізу діяльності кожного підприємства ДК «Укроборонпром», аби визначити його потенціал для забезпечення потреб Збройних Сил України і конкурентоспроможність на світовому ринку озброєнь та військової техніки.

«Необхідно оцінити потенціал та перспективи кожного підприємства Концерну. Потрібно визначити, хто може бути їх стратегічними партнерами, зважаючи на ситуацію, що склалася на світовому ринку озброєнь та військової техніки», - зазначив голова Радбезу.

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За словами Данілова, важливим є також впровадження технічних стандартів НАТО до виробництва озброєння та військової техніки в Україні, науково-технічний розвиток галузі, збереження існуючого кадрового потенціалу та підготовка нових фахівців. Підприємства мають сконцентруватися на виробництві новітньої техніки зі збереженням та розвитком критичних технологій та створенням замкнених циклів виробництва там, де це доцільно, сказав він. «Наше завдання – докласти зусиль до того, щоб якомога більше підприємств ОПК стали на ноги і мали перспективу», - цитує Данілова пресслужба.