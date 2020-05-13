Саакашвілі показали план реформ Укроборонпрому

Керівництво державного концерну "Укроборонпром" представило власні плани реформи оборонних підприємств концерну голові Виконавчого комітету Національної ради реформи при Президенті України Михайлу Саакашвілі.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Концерн – останнє нереформоване стратегічне підприємство в Україні такого масштабу. До Ради входять представники всіх державних органів, від яких залежить процес та швидкість трансформації як Концерну, так і всієї оборонної галузі. Ми бачимо в Нацраді партнера, який допоможе Укроборонпрому не просто розпочати реформу, а здійснити трансформацію в повному обсязі", – зазначив під час зустрічі гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

У свою чергу Саакашвілі заявив, що буде рекомендувати Нацраді розглянути стратегію трансформації Укроборонпрому на найближчому засіданні та підтримати її.

Він додав, що Укроборонпром озброює українську армію і в результаті реформи військові нарешті зможуть отримувати якісну вітчизняну техніку для війни з Росією.

"Сильні оборонні підприємства – те, що стримує російську агресію, і розпочата в Укроборонпромі реформа посилює вітчизняний оборонний сектор, а також позитивно вплине на всю важку промисловість, для якої зараз настали складні часи. Тому я всіляко підтримую ідеї, закладені в трансформацію Концерну у потужні державні компанії за галузевим принципом, і вважаю, що Нацрада реформ може прискорити процес перетворення, щоб перші державні оборонні компанії нового зразка з’явилися в Україні вже в цьому році", - наголосив Саакашвілі.

В пресслужбі нагадали, що раніше команда Укроборонпрому представила стратегію трансформації Концерну та дорожню карту реформи заступнику керівника Офісу Президента Роману Машовцю та новій команді Директорату з питань національної безпеки і оборони в Офісі Президента, а також Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, міністру фінансів України Сергію Марченку та міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорю Петрашку.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook