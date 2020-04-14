Окупанти порушили “тишу” біля Пісків та Широкиного, гатили з 82-мм мінометів

За минулу добу, 13 квітня, збройні формування Російської Федерації сім разів обстрілювали позиції Об’єднаних сил, використовуючи й заборонену мінськими домовленостями зброю. Сьогодні бойовики вже двічі порушили режим тиші. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"13 квітня збройні формування Російської Федерації, вкотре порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

Так, по оборонцях Широкиного ворог з напрямку населеного пункту Саханка випустив шість мін калібру 82 мм. Позиції Об’єднаних сил біля Пісків противник з напрямку населеного пункту Веселе обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Проти наших захисників поруч з Павлополем, Красногорівкою і Тарамчуком окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру. В районі Опиного українські військові зафіксували обстріл з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з селом Кримське.

"Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів 13 квітня не було", - повідомляє пресцентр ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів", - зазначає пресцентр ООС.

Як підкреслено в зведенні, "будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів".

За попередніми даними розвідки, 13 квітня поранення різного ступеня важкості отримали щонайменш двоє російських найманців.

Що ж до сьогоднішнього дня, то від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню.

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Противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру – поруч з Красногорівкою. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. Втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua