Бойовики досі не пускають патрулі ОБСЄ через блокпости

Бойовики російських окупаційних військ 11, 12 та 13 квітня знову забороняли Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні доступ на блокпостах у Донецькій і Луганській областях.

Про це СММ ОБСЄ інформує у своєму оперативному звіті.

"11, 12 та 13 квітня члени збройних формувань забороняли патрулям СММ доступ офіційними дорожніми коридорами до непідконтрольних урядові районів чотири рази в Донецькій області та двічі в Луганській області, а також не дозволили спостерігачам пройти до підконтрольних урядові районів у Луганській області", - повідомили у Місії.

Так, 11, 12 та 13 квітня на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) члени російських збройних формувань не дозволили патрулям Місії, що прямували з підконтрольних урядові районів, проїхати до окупованих територій, "не надавши жодного пояснення в одному випадку і двічі заявивши про карантинні обмеження через COVID-19".

Також 11, 12 та 13 квітня на блокпосту російських окупаційних сил південніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) бойовики заборонили патрулям СММ прохід: двічі до непідконтрольних урядові районів та одного разу до підконтрольних урядові районів, пояснивши це карантинними обмеженнями через COVID-19.

Вранці 12 квітня на блокпості поблизу н. п. Олександрівка (непідконтрольний урядові, 20 км на південний захід від Донецька) бойовики російських збройних формувань заборонили патрулю Місії, що прямував із підконтрольних урядові районів, проїхати до окупованих територій, "мотивувавши це карантинними обмеженнями через COVID-19".

"Ці регулярні заборони доступу Місії на блокпостах збройних формувань під час спроб СММ пройти/проїхати до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області. Такі обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - підкреслили в СММ ОБСЄ.

Фото: ОБСЄ