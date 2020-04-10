Окупанти використовують карантин, щоб приховати рух гаубиць від ОБСЄ

Використовуючи обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ у зв’язку з карантинними заходами, бойовики російських окупаційних військ перемістили на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, у тому числі 122-мм гаубиці

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ намагається скористатися введеними карантинними заходами на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, обмеження пересування транспорту, у т.ч. для груп спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, окупанти використовують для приховування порушень Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Так, протягом поточного тижня на окремих напрямках відмічені висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, у т.ч. 122-мм гаубиць», - повідомив Гуцуляк.

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За словами речника, у районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, окупанти продовжують утримувати 122-мм реактивні системи залпового вогню «Град».