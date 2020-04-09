На Донбасі дедалі більше людей вважають Росію стороною конфлікту

Кількість громадян на підконтрольній українській владі території Донбасу, які вважають Росію стороною конфлікту, за трохи більш як рік зросла, тому Україні не варто погоджуватися на рішення, які нівелюватимуть роль Росії як сторони конфлікту.

Про це свідчать результати опитування "Суспільні настрої на Донбасі-2020", проведені Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, презентовані на онлайн-пресконференції, що транслював Укрінформ.

Зокрема, в Донецькій області наразі вважають Росію стороною конфлікту 75% жителів, у той час як під час попереднього опитування у листопаді 2018 року такої думки дотримувалося 57%. У Луганській області відповідно 46% проти 40% понад рік тому.

Наразі не вважають Росію стороною конфлікту 12% жителів Донецької області (у 2018 році таку думку поділяло 23%) і 39% жителів Луганської (більш як рік тому так вважав 41%).

Коментуючи дані опитування, політичний аналітик Фонду Марія Золкіна зазначила, що стратегічним прорахунком для України не тільки з дипломатичної точки зору, а й з точки зору можливих наслідків для суспільних настроїв в Україні, буде погоджуватися на рішення, які нівелюватимуть роль Росії як сторони конфлікту.

"Тобто якщо ми, наприклад, погодимося на нинішній формат Консультативної ради при Мінській ТКГ, де Росія вже не сторона переговорів, не сторона конфлікту, а спостерігач на рівні з ОБСЄ, Німеччиною і Францією, то ми отримаємо не тільки програшну позицію з дипломатичної точки зору, не тільки перспективу послаблення наших позицій в міжнародних судах, ми отримаємо і серйозний інструмент для розгойдування антидержавницьких настроїв на Донбасі", - акцентувала вона.

Регіональне дослідження громадської думки проведене на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології (із залученням мережі фірми "Юкрейніан Соціолоджі Сервіс") протягом 18 лютого – 2 березня 2020 року. Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками як вік, стать та місце проживання. Теоретична похибка вибірка не перевищує 3,5%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки посольства Великої Британії.