Зарплати, пенсії, медицина: як живеться на Донбасі

Близько половини жителів підконтрольних уряду України районів Донецької і Луганської областей оцінюють власну життєву ситуацію як благополучну.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, презентовані на онлайн-пресконференції, що транслював Укрінформ.

"В цілому близько половини мешканців обох областей оцінюють власну життєву ситуацію як благополучну. Хоча визнають, що є певні проблеми, але все ж саме позитивна оцінка переважає для трохи більш як 40% людей в обох областях", - розповів політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов.

Водночас, за словами аналітика, ще майже для 40% опитаних в обох областях нинішня ситуація є неблагополучною. А ще для 10% - кризовою.

Більше негативних оцінок зафіксовано в Луганській області порівняно з Донецькою.

"Якщо говорити не про оцінку власної життєвої ситуації, а про регіон загалом, то ситуацію скоріше оцінюють як напружену. Знову ж таки, більше бачимо негативних оцінок в Луганській області. Тут більше тих, хто вважає ситуацію напруженою і менше тих, хто вважає її спокійною", - зазначив Шаповалов.

За даними опитування, після президентських виборів, на думку мешканців регіону, ситуація не стала істотно кращою. Але, за словами Шаповалова, в цьому питанні виявилася велика різниця між областями – у Донецькій області майже втричі більше позитивних оцінок змін, а в Луганській області, навпаки – більше тих, хто вважає, що або нічого не змінилося, або змінилося на гірше.

"Що ж спричиняє такі оцінки? Аби з'ясувати це, потрібно подивитися на ті проблеми, які люди вважають найважливішими, і чи вирішуються вони… Нескладно помітити, що найбільш актуальні проблеми – це проблеми соціально-економічного розвитку – створення робочих місць, підвищення зарплат і пенсій, допомога в налагодженні бізнесу, залучення інвестицій, боротьба з корупцією – все це ті заходи, які сприятимуть економічному розвитку регіону, а отже і достатку його мешканців. Важливими також є проблеми медичного обслуговування і відновлення інфраструктури", - зазначив аналітик.

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Шаповалов зауважує, що найбільш затребувані проблеми лишаються без вирішення.

"Принаймні якщо ці вирішення і є, то вони не знаходять відображення в свідомості людей. Кількість тих, хто думає, що вирішуються проблеми робочих місць, прямує до нуля в обох областях. І те саме з зарплатами, хоча, наприклад, в Донецькій області показник дещо покращився, але все одно залишає бажати кращого", - сказав Шаповалов.

Також суттєво зросла кількість тих, хто вважає, що не вирішується взагалі жодна проблема.

"Актуальні страхи громадян також пов'язані з названими проблемами. І якщо підсумувати, то це страхи пов'язані передусім з матеріальним добробутом та безпекою", - підсумував експерт.

Регіональне дослідження громадської думки проведене на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології (із залученням мережі фірми «Юкрейніан Соціолоджі Сервіс») протягом 18 лютого – 2 березня 2020 року. Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як вік, стать та місце проживання. Теоретична похибка вибірка не перевищує 3,5%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки посольства Великої Британії.