На Донбасі зменшилася кількість людей, готових на будь-які компроміси заради миру

Кількість громадян, готових сприйняти будь-які компроміси заради миру на Донбасі за трохи більш як рік загалом зменшилася, але суттєвіше у Донецькій області.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які презентувала політичний аналітик Фонду Марія Золкіна на онлайн-пресконференції, що транслював Укрінформ.

«У Донецькій області від кінця 2018 року (попереднє дослідження проводилося в листопаді 2018 року – ред.) відбувалась навіть певна радикалізація, і критичні оцінки щодо цих компромісів стали лунати значно частіше, ніж раніше», - сказала Золкіна.

Зокрема, як засвідчило дослідження, на будь-які компроміси заради миру у Донецькій області наразі готові йти 14% мешканців, у той час як понад рік тому таких було 45%. У Луганській області ця цифра зменшилася до 34% проти 47% у 2018 році.

Про готовність до часткових компромісів наразі заявили 50% мешканців Донецької області і 49% Луганської. Понад рік тому ці цифри становили відповідно 35% і 34%.

Думку про те, що мир на Донбасі може встановитися лише з позиції сили, коли одна із сторін переможе, наразі поділяють 27% мешканців Донецької області (понад рік тому таких було 14%) і 7% Луганської, тобто майже стільки ж (6%), як у 2018 році.

Коментуючи ці дані, політичний експерт констатувала, що Луганська область є достатньо лояльною до ідеї широких компромісів з РФ.

За словами Золкіної, виходячи з внутрішньої динаміки у цих областях за трохи більш як рік, не можна говорити, що підконтрольна Україні частина Донбасу може сприйматися як єдиний організм, який має спільне бачення, в який спосіб можна домовлятися з РФ. «Більше того, якщо зробити ставку в переговорному процесі, наприклад, на більш лояльну до компромісів позицію Луганської області, то можна отримати протести, певний розбрат, невдоволення серед мешканців Донецької області», - спрогнозувала вона.

Регіональне дослідження громадської думки проведене в Донецькій та Луганській областях Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із Центром політичної соціології протягом 18 лютого-2 березня 2020 року. Загалом у кожній області було опитано по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,5%.