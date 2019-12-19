Ракети "Вільха-М" знищили ціль на відстані 110 кілометрів

Державне Київське конструкторське бюро «Луч» здійснило в Одеській області чергові випробування: здійснені два успішні запуски ракети - ціль знищено на відстані 110 кілометрів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов на своїй сторінці в Facebook.

"ДККБ «Луч» провів чергові випробування і здійснив два успішні запуски ракети «Вільха-М» на відстань більше 100 км. Кругове відхилення склало менше 30 метрів", - зазначив Данилов.

Секретар РНБО висловив переконання, що цей вид озброєнь дозволить Збройним силам України успішно виконувати цілий ряд завдань тактичного характеру.

Система залпового вогню «Вiльха-М» буде в ЗСУ найпотужнішим за дальністю ураження озброєнням сухопутного базування. «Вільхою-М» пiсля прийняття її на озброєння можна буде вражати рiзноманiтнi сухопутнi цiлi та вирішувати оперативно-тактичнi завдання, додав Данилов.

Фото: turchynov.com