Сертифікацію українського вертольота "Надія" завершать наступного року
Про це 13 грудня поінформував журналістів почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наступного року ми плануємо завершити сертифікацію "Надії". Вертоліт буде цивільним. На 40% композитним. Ми ще не підійшли до того, щоб робити цілком композитні вертольоти. Композитне виробництво у нас в стадії становлення: технології ми купили, людей навчили", - сказав Богуслаєв.
Він також зазначив, що у 2020 році підприємство планує збільшити обсяг вертольотобудування на 20% в грошовому еквіваленті.
"Просто вертоліт, куди можна посадити людей, сьогодні нікого не влаштовує. Вертоліт як автобус з лопатями сьогодні не потрібен. Потрібно, щоб апарати були розумними, забезпеченими і комфортними", - зазначив він.
Богуслаєв заявив, що держава сьогодні не бере участі у виробництві українських вертольотів.
"Цього року держава заплатила французам 2 млрд і наступного року ще 4 млрд грн заплатить. Не нам, а французам. Поки що ми все тягнемо за власний рахунок і за рахунок оплати міністерства оборони. Воно платить регулярно", - прокоментував почесний президент АТ "Мотор Січ".
Як повідомляв Укрінформ, Богуслаєв підтвердив, що продав акції підприємства китайській компанії через біржу.
За його словами, разом з покупкою акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.