Сертифікацію українського вертольота "Надія" завершать наступного року

Сертифікацію українського вертольота "Надія" буде завершено в 2020 році.

Про це 13 грудня поінформував журналістів почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного року ми плануємо завершити сертифікацію "Надії". Вертоліт буде цивільним. На 40% композитним. Ми ще не підійшли до того, щоб робити цілком композитні вертольоти. Композитне виробництво у нас в стадії становлення: технології ми купили, людей навчили", - сказав Богуслаєв.

Він також зазначив, що у 2020 році підприємство планує збільшити обсяг вертольотобудування на 20% в грошовому еквіваленті.

"Просто вертоліт, куди можна посадити людей, сьогодні нікого не влаштовує. Вертоліт як автобус з лопатями сьогодні не потрібен. Потрібно, щоб апарати були розумними, забезпеченими і комфортними", - зазначив він.

Читайте також: Авіаремонтні підприємства Укроборонпрому достроково виконали держзамовлення

Богуслаєв заявив, що держава сьогодні не бере участі у виробництві українських вертольотів.

"Цього року держава заплатила французам 2 млрд і наступного року ще 4 млрд грн заплатить. Не нам, а французам. Поки що ми все тягнемо за власний рахунок і за рахунок оплати міністерства оборони. Воно платить регулярно", - прокоментував почесний президент АТ "Мотор Січ".

Як повідомляв Укрінформ, Богуслаєв підтвердив, що продав акції підприємства китайській компанії через біржу.

За його словами, разом з покупкою акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.