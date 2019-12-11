Авіаремонтні підприємства Укроборонпрому достроково виконали держзамовлення
Про це повідомляє пресслужба концерну.
“Підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже передали державним замовникам всю авіаційну техніку, ремонт якої був передбачений замовленнями 2019 року. Було відремонтовано та дообладнано: Ан-26, Су-27, МіГ-29, Су-24, Іл-76МД, Л-39, Мі-14, Мі-8МТ”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в рамках виконання ДОЗ модернізували літаки типу: Су-27 до рівня Су-27 1М, Су-25 до рівня Су-25 М1, МіГ-29 до рівня МіГ-29 МУ1, Л-39 до рівня Л-39 1М та виконали ремонт авіадвигунів.
"Ми активно працювали над тим щоб ДОЗ 2019 щодо проведення авіаремонтних робіт був виконаний вчасно. Маємо оптимістичний подальший прогноз. Також будемо нарощувати подальший потенціал", – цитує заступника гендиректора з авіа- та ракетобудування Руслана Коржа пресслужба.
Наразі йде активне формування замовлень та планування роботи підприємств на 2020 рік. Також продовжується ремонт та відновлення техніки, передача якої запланована на наступний рік.
В пресслужбі також нагадали, що держпідприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу концерну "Укроборонпром", достроково виконало умови контракту щодо ремонту партії танків Т-72 та впоралось із додатковим державним оборонним замовленням.