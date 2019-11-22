Укроборонпром запросив на тендери в ProZorro понад 150 постачальників

22 листопада з ініціативи ДП "ProZorro" відбулася зустріч із більш як 150 постачальниками.

Участь узяли перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта та директор департаменту закупівель держконцерну "Укроборонпром" Надія Бігун.

Зустріч була присвячена переходу закупівельних процесів концерну на майданчик ProZorro.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Ринок оборонних закупівель є великою індустрією в Україні. Зрозуміло, частина цього ринку є закритою, секретною, але закуповувати інші речі за закритими процедурами немає сенсу: від цього програють усі. Тому ми плануємо інтегрувати оборонні закупівлі в стандартний ринок та відкрити до нього доступ”, - цитує Кухту пресслужба.

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Як зазначається, під час заходу обговорили особливості та складнощі, що виникають у процесі закупівель Укроборонпрому, оновлення політики роботи із закупівлями концерну. Також звернули увагу на проблемні питання, які можуть виникати у постачальників під час налагодження співпраці з Укроборонпромом.

Заступник міністра запросив постачальників долучатися до співпраці і зробити свій внесок в оборону України.

В пресслужбі зазначають, що в зустрічі взяли участь як ті постачальники, з якими вже працює державний концерн, так і ті, що планують приєднатися до співпраці, – загалом понад 150 учасників.

У концерні також нагадали, що з 1 грудня 2019 року державний концерн "Укроборонпром" переводить свої закупівельні процеси на майданчик ProZorro.