Ефект від аукціонів на ProZorro перевищив 18 мільярдів

Ефект від електронних аукціонів на ProZorro.Продажі за час його існування вже перевищив 18 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у Facebook.

"ProZorro.Продажі подолали новий рубіж 18 млрд грн. В системі оголошено понад 226 тис. аукціонів, з яких успішних - 15,18 тис. 13,47 тис. учасників взяли участь в цих аукціонах, а середня вартість лотів завдяки конкуренції на прозорих аукціонах в середньому зростає на 18,65%", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що найбільше коштів принесли: реалізація майна на Prozorro.Продажі (6,3 млрд грн), голландські аукціони (5,8 млрд грн), продаж прав на вимогу (4,6 млрд грн) та мала приватизація (1,2 млрд грн).

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Як повідомляв Укрінформ, 24 червня 2016 року Мінекономрозвитку, Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та антикорупційна громадська організація Трансперенсі Інтернешнл (ТІ) Україна уклали Меморандум щодо намірів співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації активів неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються. Документ передбачав, що ТІ Україна має створити електронну торгову систему для реалізації майна банків-банкрутів та забезпечувати її підтримку. Пілотний проект показав високу результативність, електронна торгова система ProZorro.Продажі функціонує успішно.

У квітні 2018 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зареєструвало державне підприємство “Прозорро.Продажі”. Таким чином реформа державних продажів остаточно перейшла на новий, державний рівень.