Бюджет отримав понад 900 мільйонів від оренди держмайна
Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.
"За крок до мільярда. Фонд державного майна перерахував до бюджету країни 925,7 мільйона гривень від оренди державного майна. З упевненістю можемо говорити, що Фонд річне завдання в 1,2 мільярда перевиконає, і до кінця року ми підійдемо до цифри в півтора мільярда", - написав Трубаров.
Він зазначив, що наразі є понад 17 тис. чинних договорів оренди державного майна, укладених Фондом та регіональними відділеннями. Однак, попри попит оренди держоб’єктів серед бізнесу, ринок потребує сучасних правил і підходів.
"Фонд ще минулого року розробив новий закон про оренду, який вже декілька разів проходив погодження міністерствами, редагувався і обговорювався і мав бути переданий до ВР, але цього не сталося", - зауважив Трубаров.
За його словами, ФДМУ пропонує застосовувати електронні аукціони і в сфері оренди держмайна.
"Фонд пропонує перейти винятково на електронні аукціони і максимально нівелювати вплив чиновника на процес, в рази зменшити час передачі майна, спростити умови укладання договору, без непотрібних дозволів, запитів, погоджень. Закон передбачає ефективний захист від недобросовісних орендарів і боротьбу з тими балансоутримувачами, які незаконно здають в оренду державне майно. Фонд повторно ініціюватиме питання розгляду проєкту закону про оренду, аби вже новий склад парламенту розглянув цей важливий документ, і ринок оренди запрацював за новими правилами", - підсумував очільник Фонду.
Як повідомляв Укрінформ, торік оренда державного майна, за даними Трубарова, забезпечила надходження до бюджету близько 1,5 млрд гривень.