Бюджет отримав понад 900 мільйонів від оренди держмайна

Фонд державного майна України з початку 2019 року перерахував до бюджету країни 925,7 млн гривень від оренди державного майна.

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"За крок до мільярда. Фонд державного майна перерахував до бюджету країни 925,7 мільйона гривень від оренди державного майна. З упевненістю можемо говорити, що Фонд річне завдання в 1,2 мільярда перевиконає, і до кінця року ми підійдемо до цифри в півтора мільярда", - написав Трубаров.

Він зазначив, що наразі є понад 17 тис. чинних договорів оренди державного майна, укладених Фондом та регіональними відділеннями. Однак, попри попит оренди держоб’єктів серед бізнесу, ринок потребує сучасних правил і підходів.

"Фонд ще минулого року розробив новий закон про оренду, який вже декілька разів проходив погодження міністерствами, редагувався і обговорювався і мав бути переданий до ВР, але цього не сталося", - зауважив Трубаров.

За його словами, ФДМУ пропонує застосовувати електронні аукціони і в сфері оренди держмайна.

"Фонд пропонує перейти винятково на електронні аукціони і максимально нівелювати вплив чиновника на процес, в рази зменшити час передачі майна, спростити умови укладання договору, без непотрібних дозволів, запитів, погоджень. Закон передбачає ефективний захист від недобросовісних орендарів і боротьбу з тими балансоутримувачами, які незаконно здають в оренду державне майно. Фонд повторно ініціюватиме питання розгляду проєкту закону про оренду, аби вже новий склад парламенту розглянув цей важливий документ, і ринок оренди запрацював за новими правилами", - підсумував очільник Фонду.

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Як повідомляв Укрінформ, торік оренда державного майна, за даними Трубарова, забезпечила надходження до бюджету близько 1,5 млрд гривень.