Мінфін залучив до бюджету майже 7 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,95 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучено 6 952 680 942,68 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 95 заявок на придбання ОВДП зі 143 виставлених.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 16 липня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 33,3 млрд гривень, з них 7,4 млрд - у гривнях та 1 млрд - у доларах США.