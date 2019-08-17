Окупанти не дали ОБСЄ встановити камеру біля Золотого

Окупанти не дали ОБСЄ встановити камеру біля Золотого

Укрінформ
Члени незаконних збройних формувань РФ не розмінували та не дозволили СММ ОБСЄ потрапити на ділянку №2 "Золоте" для моніторингу ситуації на згаданій ділянці розведення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 16 серпня представниками СММ ОБСЄ планувалось відвідування ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте" з метою пошуку потенційного місця розміщення камери СММ ОБСЄ, для моніторингу ситуації на згаданій ділянці розведення. З метою практичної реалізації згаданого заходу Українська сторона своєчасно та в повному обсязі виконала роботи з розмінування на території, що проходить через підконтрольну Україні частину ділянки розведення", - повідомляють в штабі.

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Водночас члени незаконних збройних формувань РФ не здійснили розмінування, що не дозволило техперсоналу СММ ОБСЄ виконати сплановані заходи на визначеній ділянці розведення. "Таким чином ЗФ РФ грубо порушують Мінські домовленості", - наголосили в штабі, додавши, що роботи вестимуться у межах виконання досягнутих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці №2 "Золоте".

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