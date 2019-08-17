Окупанти не дали ОБСЄ встановити камеру біля Золотого

Члени незаконних збройних формувань РФ не розмінували та не дозволили СММ ОБСЄ потрапити на ділянку №2 "Золоте" для моніторингу ситуації на згаданій ділянці розведення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 16 серпня представниками СММ ОБСЄ планувалось відвідування ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте" з метою пошуку потенційного місця розміщення камери СММ ОБСЄ, для моніторингу ситуації на згаданій ділянці розведення. З метою практичної реалізації згаданого заходу Українська сторона своєчасно та в повному обсязі виконала роботи з розмінування на території, що проходить через підконтрольну Україні частину ділянки розведення", - повідомляють в штабі.

Водночас члени незаконних збройних формувань РФ не здійснили розмінування, що не дозволило техперсоналу СММ ОБСЄ виконати сплановані заходи на визначеній ділянці розведення. "Таким чином ЗФ РФ грубо порушують Мінські домовленості", - наголосили в штабі, додавши, що роботи вестимуться у межах виконання досягнутих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці №2 "Золоте".