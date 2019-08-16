Кучма обговорив із главою СММ ОБСЄ недотримання “тиші” на Донбасі

Представник України в Тристоронній контактній групі, другий президент України Леонід Кучма обговорив із главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшаром Халітом Чевіком недотримання режиму тиші на Донбасі та підготовку до наступного засідання ТКГ, яке відбудеться 21 серпня.

Про це повідомила у Facebook прессекретар Кучми Дарка Оліфер.

"Леонід Кучма прийняв голову СММ ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка, який також є координатором безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи. У розмові йшлося про перебіг виконання Мінських домовленостей та підготовку до наступного засідання ТКГ в Мінську, яке заплановане на 21 серпня. Питання безпеки на цій зустрічі будуть серед головних", - зазначила вона.

За словами Оліфер, під час зустрічі особливу увагу було приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, насамперед - трагічним інцидентам, внаслідок яких загинули українські військові.

Обговорено також процес підготовки до ремонту мосту в Станиці Луганській, сторони наголосили на важливості відновлення цього переходу.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинуло четверо українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських бійців.