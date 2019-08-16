Кучма обговорив із главою СММ ОБСЄ недотримання “тиші” на Донбасі
Про це повідомила у Facebook прессекретар Кучми Дарка Оліфер.
"Леонід Кучма прийняв голову СММ ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка, який також є координатором безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи. У розмові йшлося про перебіг виконання Мінських домовленостей та підготовку до наступного засідання ТКГ в Мінську, яке заплановане на 21 серпня. Питання безпеки на цій зустрічі будуть серед головних", - зазначила вона.
За словами Оліфер, під час зустрічі особливу увагу було приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, насамперед - трагічним інцидентам, внаслідок яких загинули українські військові.
Обговорено також процес підготовки до ремонту мосту в Станиці Луганській, сторони наголосили на важливості відновлення цього переходу.
Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинуло четверо українських військовослужбовців.
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських бійців.