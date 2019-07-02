ОБСЄ зафіксувала на Донбасі сучасну російську станцію перешкод

Патруль ОБСЄ виявив 30 червня автоматизовану станцію радіоперешкод Р-378А в окупованій Кадіївці (кол. Стаханов, 50 км на захід від Луганська).

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті СММ ОБСЄ.

"30 червня патруль СММ бачив 1 автоматизовану станцію радіоперешкод (Р-378А) у н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; 50 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Читайте також: Місія ОБСЄ втратила безпілотник в районі Золотого

Як повідомляв Укрінформ, раніше місія ОБСЄ неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів сучасних російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тірада-2", "Репеллент-1".