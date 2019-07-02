Місія ОБСЄ втратила безпілотник в районі Золотого

СММ ОБСЄ втратила черговий БПЛА СММ малого радіуса дії, що пролітав над ділянкою розведення в районі Золотого, після того, як безпілотник обстріляли зі стрілецької зброї.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті СММ ОБСЄ.

"Удень 29 червня, перебуваючи на південному краю ділянки розведення в районі Золотого, команда Місії виконувала політ БПЛА малого радіуса дії над цією ділянкою. Коли БПЛА пролітав над районом між передовими позиціями Збройних сил України і збройних формувань, орієнтовно за 250 м на південний схід від залізничного мосту і приблизно за 1–2 км на північно-північний захід від місця розташування патруля СММ, команда Місії чула принаймні 5 черг зі стрілецької зброї орієнтовно за 1–2 км на північно-північний захід (за оцінкою, вогонь було направлено на БПЛА). Відразу після того, як були випущені ці черги, команда СММ втратила контроль над БПЛА", - йдеться у звіті.

За оцінкою спостерігачів, вогонь зі стрілецької зброї, вірогідно, влучив у БПЛА, який внаслідок цього впав. Патруль Місії не зміг повернути БПЛА.

Поруч з цим, у звіті СММ ОБСЄ повідомляється про інші випадки глушіння безпілотників місії над окупованою територією Донбасу.

"30 червня під час виконання польоту над районами біля н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя) БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу (за оцінкою, ймовірно через глушіння)", - зазначається у звіті.

Також 30 червня у двох випадках під час виконання польотів над районами поблизу н. п. Житенко (непідконтрольний урядові, 70 км на схід від Донецька) БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу (за оцінкою, ймовірно через глушіння).

Також бойовики не давали шукати і втрачені раніше безпілотними Місії.