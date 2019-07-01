Зеленський назвав розведення військ у Станиці першим кроком до сталої "тиші"

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці Луганській відбулося розведення військ з обох сторін, що зафіксовано моніторинговою місією ОБСЄ.

Про це Президент зазначив у відеоозверненні, опублікованому на Facebook.

“Сьогодні у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. І це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ. Я вас усіх вітаю. Це, мені здається, перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу”, - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов’язання.

“Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну, але, мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни ця надія з'явилася”, - переконаний Президент.

Глава держави також попросив “не піддаватися на паніку і провокації” та надати можливість українським воїнам, армії та дипломатам виконувати свою “потужну і дуже складну роботу”.

“Давайте зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає. Але це, мені здається, перший наш невеликий реальний успіх”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, констатувала, що розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської завершено.

“Наразі на ділянці розведення спостерігається спокійна та стабільна ситуація”, - заявили в місії ОБСЄ, додавши, що і надалі активно спостерігатимуть за ситуацією.

Тристороння контактна група у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

Розведення сил у Станиці Луганській розпочалося опівдні 26 червня.