Питання тільки коли: Путін заявляє, що готовий до "нормандського саміту"
Про це Путін сказав на підсумковій прес-конференції у Японії, повідомляє DW.
"Ми домовилися, що використовуватимемо цей формат і надалі... Згоден з канцлеркою, що ми мусимо використовувати всі інструменти, а там їх не так вже й багато, один з чинних - "нормандський формат", - сказав російський лідер.
За його словами, він готовий до проведення "нормандського саміту".
"Питання тільки коли, необхідно узгодити терміни, в якій послідовності проводитимемо консультації - удвох, утрьох, учотирьох", - пояснив Путін.
За інформацією ЗМІ, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір найближчим часом особисто зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні і відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів.
Як відомо, перша зустріч глав держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в так званому "нормандському форматі" відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що дало назву формату зустрічі. Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання для конфлікту в Україні.
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press