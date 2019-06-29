Питання тільки коли: Путін заявляє, що готовий до "нормандського саміту"

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі в межах саміту "Великої двадцятки" у японській Осаці домовилися про збереження "нормандського формату".

Про це Путін сказав на підсумковій прес-конференції у Японії, повідомляє DW.

"Ми домовилися, що використовуватимемо цей формат і надалі... Згоден з канцлеркою, що ми мусимо використовувати всі інструменти, а там їх не так вже й багато, один з чинних - "нормандський формат", - сказав російський лідер.

За його словами, він готовий до проведення "нормандського саміту".

"Питання тільки коли, необхідно узгодити терміни, в якій послідовності проводитимемо консультації - удвох, утрьох, учотирьох", - пояснив Путін.

За інформацією ЗМІ, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір найближчим часом особисто зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні і відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів.

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Як відомо, перша зустріч глав держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в так званому "нормандському форматі" відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що дало назву формату зустрічі. Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання для конфлікту в Україні.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press