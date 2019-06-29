Путін відповів на слова Зеленського з приводу полонених моряків

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва "в робочому режимі" вирішить питання з полоненими українськими моряками.

Так він прокоментував на прес-конференції в рамках саміту "G20" в Осаці звернення Президента України Володимира Зеленського з проханням повернути українських моряків, повідомляє ТАСС.

"Ми спокійно, в робочому режимі це питання вирішимо", - сказав Путін.

Водночас російський лідер заявив, що звільнення українських моряків і повернення Росії в ПАРЄ ніяк не пов'язані, і знову назвав перехід суден ВМС України "провокацією".

Він також сказав, що у російської сторони "є питання щодо деяких людей, які затримані в Україні".

"Тут крім моряків цих, вони просто виконували наказ, і все, тому ми віддаємо собі в цьому звіт. Але вони порушили російський закон, тому треба спокійно, в робочому режимі із цим розібратися", - заявив Путін.

За його словами, "обміни" затриманими з українською стороною йдуть, і як приклад навів вчорашнє повернення до Києва чотирьох людей. "Якщо так нинішня (українська влада - ред.) буде вибудовувати роботу на цьому напрямі, звичайно, ми багато чого можемо досягти", - заявив російський лідер.

Водночас, агентство Інтерфакс пише, що, за словами Путіна, тема українських моряків порушувалася президентом США Дональдом Трампом у ході спілкування на саміті "G20" як одна з пріоритетних.

Як повідомляв Укрінформ, 27 червня Президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити 24 військовополонених українських моряків і повернути їх батькам.

28 червня четверо українців, які перебували в полоні в окремих районах Донецької і Луганської областей, прибули до Києва. Домовленість про їх передачу була досягнута в Мінську в ході переговорів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука (також є кумом Путіна) з ватажками "Л / ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що один із звільнених, Дмитро Великий, раніше був оголошений в розшук за підозрою в дезертирстві.