Російська пропозиція щодо моряків була пасткою - Волкер
Про це спецпредставник Держдепу США по Україні заявив у коментарі Polygraph.info.
“На думку Волкера, російська “пропозиція” Україні взяти участь у кримінальному провадженні щодо моряків була зневагою до правосуддя, адже для їх затримання не було підстав. Це також зневага до ООН та українського суверенітету”, - зазначає видання.
Розповсюдивши посилання на цю публікацію у Twitter, Волкер додав, що пропозиція Росії була “пасткою”.
"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 червня 2019 р.
It was a trap.
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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Згодом Клімкін назвав російську пропозицію “пасткою”.