У РФ оголошують остаточні обвинувачення українським морякам

На цьому тижні остаточні обвинувачення пред'явлені восьми українським морякам, яких утримують у полоні в Росії.

Про це повідомив у Facebook керівник групи адвокатів моряків Микола Полозов.

«Військовополоненим Євгену Семидоцькому, Юрію Будзилу, Богдану Небилиці, Володимиру Терещенку, Андрію Оприску, Андрію Драча, Андрію Ейдеру і Сергію Попову слідство пред'явило обвинувачення в остаточній редакції ч. 3 ст. 322 КК РФ (Незаконний перетинан державного кордону Російської Федерації, вчинений організованою групою)», - написав Полозов

Він уточнив, що стосовно восьми військовополонених українських моряків «на поточному тижні слідче управління ФСБ РФ провело слідчі дії».

Наступного тижня такі саму дії будуть здійснені щодо решти військовополонених моряків.

Після цього, повідомив Полозов, моряки та їхні адвокати почнуть знайомитися з матеріалами кримінальної справи. Нприкінці липня минає строк утримання їх під вартою, тому слідство буде знову просити суд продовжити цей термін.

«Позиція захисту залишається незмінною. Захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 р. «Про поводження з військовополоненими», що підтверджується, зокрема, резолюціями ПАРЄ №2259 від 24.01.2019 і №2292 від 26.06.2019, а також доповіддю УВКПЛ ООН», - підкреслив Микола Полозов.

Він також нагадав: «Крім того, військові моряки мають імунітет відповідно до ст. 95 Конвенції ООН з морського права. І згідно з наказом Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25.05.2019 мають бути негайно звільнені». При цьому, як повідомляли раніше адвокати моряків, їм може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія мусить негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.

Фото: Владислав Дубчак / Hromadske