Реактивна артилерія ЗСУ провела бойові стрільби із “Градами”
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
"Зараз ми знищували радіолокаційну станцію противника «прямою наводкою». Таке завдання, саме прямим наведенням, наш дивізіон виконував вперше, в основному ми ведемо вогонь із закритих вогневих позицій", - розповів тимчасово виконуючий обов’язки командира реактивного артилерійського дивізіону Юрій Пилипенко.
Таку тактику враження противника з БМ-21 «Град» артилеристи-реактивники застосовують при раптовому виявленні цілей, додав офіцер.
За його словами, на місці «Гради» не стоять, передбачено відпрацювання нормативів з розгортання з похідного в бойове положення і навпаки, та швидкої зміни позицій після виконання навчально-бойових завдань.
Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії / Фото: Міноборони України