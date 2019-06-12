Реактивна артилерія ЗСУ провела бойові стрільби із “Градами”

На Гончарівському полігоні у Чернігівській області тривають тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії оперативного командування «Північ».

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Зараз ми знищували радіолокаційну станцію противника «прямою наводкою». Таке завдання, саме прямим наведенням, наш дивізіон виконував вперше, в основному ми ведемо вогонь із закритих вогневих позицій", - розповів тимчасово виконуючий обов’язки командира реактивного артилерійського дивізіону Юрій Пилипенко.

Таку тактику враження противника з БМ-21 «Град» артилеристи-реактивники застосовують при раптовому виявленні цілей, додав офіцер.

За його словами, на місці «Гради» не стоять, передбачено відпрацювання нормативів з розгортання з похідного в бойове положення і навпаки, та швидкої зміни позицій після виконання навчально-бойових завдань.

Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії / Фото: Міноборони України