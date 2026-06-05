У Чехії розробляють ШІ-інструмент для допомоги журналістам

Науковці з технічного університету міста Брно розробляють інструмент, який за допомогою штучного інтелекту перевіряє факти в онлайн-коментарях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio Prague International.

Проєкт покликаний допомогти журналістам та компаніям виявляти маніпуляції та дезінформацію в інтернет-дискусіях.

За словами розробників, мета не в тому, щоб визначати, що є правдою, а що брехнею. Інструмент має надавати користувачам докази, контекст та додаткову інформацію, щоб вони могли самостійно формувати власну думку та робити висновки.

«Проєкт, над яким ми працюємо, називається FactDeMice. Його ціль – протидіяти занепаду культури фактів в інтернеті», - повідомив Мартін Файчик із факультету інформаційних технологій технічного університету в Брно.

На екрані комп'ютера він демонструє програму, яка за допомогою ШІ має перевіряти достовірність тверджень в онлайн-дискусіях.

За словами Файчика, система орієнтована насамперед на боротьбу з дезінформацією у розділах коментарів на платформах новин.

Вона аналізує опубліковані повідомлення і допомагає виявляти сумнівні твердження, надаючи користувачам додатковий контекст і джерела на підтвердження.

«Система виявляє твердження, які має сенс перевірити, а потім шукає докази, здатні або спростувати, або підтвердити їх. На основі цієї інформації людина може самостійно сформувати свою думку щодо конкретного коментаря», - пояснила Люція Макайова з факультету інформаційних технологій Брненського технічного університету.

Як повідомляв Укрінформ, американський стартап Anthropic PBC має намір надати Агентству Європейського Союзу з питань кібербезпеки (ENISA) доступ до Mythos, свого потужного інструменту на основі штучного інтелекту, здатного виявляти та використовувати вразливості в комп’ютерних системах.

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