В ОАЕ схвалили екстрене використання вакцини Pfizer для підлітків

В Об'єднаних Арабських Еміратах схвалили екстрене використання вакцини проти коронавірусної хвороби виробництва компанії Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gulf Today.

Як зазначається, таке рішення підтримує національні зусилля щодо боротьби з пандемією коронавірусу та захисту цієї вікової групи, підкреслюючи активний підхід уряду ОАЕ до забезпечення здоров'я та безпеки громадян.

В ОАЕ вже ввели понад 11 мільйонів доз вакцин від COVID-19 громадянам та постійним резидентам країни, що сприяло досягненню заявленої мети щодо вакцинації половини населення країни до кінця березня 2021 року.

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Як повідомлялося, у понеділок в ОАЕ оголосили про початок розповсюдження в країні вакцини від COVID-19 місцевого виробництва - Hayat-Vax.