У М'янмі правозахисники заявляють про 783 загиблих на протестах із 1 лютого

У М'янмі під час протестів проти військового перевороту починаючи з 1 лютого загинули 783 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними Асоціації підтримки політичних в'язнів (AAPP), ще 3 859 людей були заарештовані.

«Зрозуміло, що необхідною є більша участь міжнародної (спільноти - ред.) для запобігання погіршенню ситуації з правами людини в М'янмі», - сказав речник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвіль.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомили, що військова хунта затримала 39 людей, серед яких учасники протестів. Їх підозрюють в причетності до вибухів в урядових будівлях та на військових об’єктах після військового перевороту в країні.

Зазначається, що ніхто не брав відповідальність за ці вибухи, проте хунта звинуватила людей, «які націлені на дестабілізацію в країні».

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові у М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Он М'їн були заарештовані.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконує роль перехідного голови держави. Проте вся повнота влади належить керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан.

Багато країн засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту проводять масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи й зброю.

Низка країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми.

За інформацією міжнародних ЗМІ, в країні розпочалися бойові дії з використанням авіації.

Фото: ВВС