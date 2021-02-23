Штати ввели санкції проти двох представників незаконної влади в М’янмі

Уряд Сполучених Штатів запровадив санкції проти двох членів Державної адміністративної ради М’янми, причетних до військового перевороту в цій країні, а також утисків мирних протестів, прав і свобод громадян.

З відповідною заявою виступив у понеділок державний секретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сполучені Штати висловлюють солідарність жителям М’янми, які рішуче й сміливо вийшли по всій країні проти військового перевороту, щоби виловити прагнення повернутися до демократичного управління, миру й верховенства права»,- наголошується в заяві глави Держдепу.

Як підкреслив Блінкен, США засуджують жорстоке застосування сил безпеки проти мирних протестувальників, у результаті чого загинуло чотири людини, й понад чотири десятки отримали поранення.

«Ми також засуджуємо арешти та затримання сотень політиків, правозахисників і мирних протестувальників», - заявив Блінкен.

У цьому зв’язку глава Держдепартаменту США закликав військових та поліцію М’янми припинити напади на мирних людей, що вийшли на протести, а також негайно звільнити всіх несправедливо затриманих, припинити залякування журналістів і активістів та повернути владу демократично обраному уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Цього понеділка противники військового перевороту в країні оголосили загальний страйк та масову акцію протесту по всій країні.