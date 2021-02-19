Канада ввела санкції проти військового керівництва М’янми

Влада Канади наклала санкційні обмеження на дев’ятьох військових, які очолили державний переворот у М’янмі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку інформацію оприлюднило МЗС Канади.

“Міністр закордонних справ у відповідь на державний переворот у М’янмі оголошує про запровадження Канадою санкцій проти дев’яти військових цієї країни”, - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що канадські санкції, запроваджені у погодженні з Великою Британією, є складовою спільної реакції, покликаної чітко показати, що “Канада не прийме дії військових М’янми, та їхню повну зневагу до волі й демократичних прав народу М’янми”.

“Ці нові кроки - частина ширших дипломатичних зусиль Канади із пошуку шляху до позитивних змін у М’янмі. Ми солідарні із народом М’янми та його прагненнями до демократичного майбутнього”, - наголосили у МЗС.

У відомстві додали, що залишаються чинними і раніше запроваджені канадські санкції проти М’янми. “З урахуванням сьогоднішнього оголошення, загальна кількість осіб, які перебувають під санкціями Канади через ситуацію в М’янмі, досягла 54. Залишаються чинними й торговельне ембарго на зброю та суміжні товари, а також на пов’язану технічну й фінансову допомогу”, - підсумували у зовнішньополітичному відомстві.

Відповідно до введених обмежень, усе майно підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми арештували цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал і до того дня віцепрезидент М'їн Све заявив, що виконуватиме роль перехідного глави держави. Утім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Військові заявляють про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді минулого року, на яких перемогла партія Су Чжі. Країни західної демократії, у тому числі США, засудили переворот у М’янмі.

Фото: ЕРА