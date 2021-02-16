В ООН попередили армію М'янми про «наслідки» застосування сили проти демонстрантів

Спеціальний посланник ООН попередив армію М'янми про «серйозні наслідки» будь-якого різкої відповіді на демонстрації протесту проти військового перевороту.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це представник ООН заявив у телефонній розмові з військовим керівництвом М'янми.

Незважаючи на розгортання бронетехніки та солдат у деяких великих містах на вихідні, протестувальники у М'янмі продовжували демонстрації проти захоплення влади 1 лютого, вимагаючи звільнення затриманого лідера Аунг Сан Су Чжі та інших.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні керівники силових відомств М'янми відключали інтернет на фоні масових протестів через військовий переворот.

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави й оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал і віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", глава МЗС і фактична лідер країни Аун Сан Су Чжі і президент країни Он М'їн були заарештовані. Військові обгрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Багато країн світу засудили цей переворот.

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