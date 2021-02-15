У М’янмі через масові протести блокували інтернет

У М’янмі керівники силових відомств відключали інтернет на тлі масових протестів через військовий переворот.

Як передає Укрінформ, згідно з даними порталу NetBlocks, протягом вчорашнього дня Інтернет був доступний всього на 13% території країни.

Наразі нормальний режим роботи мережі відновлюється.

"Доступ до інтернету відновлюється у М'янмі з 9 ранку за місцевим часом; дані мережі показують, що загальний доступ піднімається до звичайного рівня після відключення; соціальні медіа все ще обмежені для більшості користувачів", - повідомили у NetBlocks.

Як повідомляє агенція Reuters, у понеділок протестувальники у М'янмі продовжують вимагати звільнення лідера країни Аун Сан Су Чжі та припинення військового правління, хоча натовп протестувальників став меншим після того, як вчора військові вивели на вулиці бронетехніку.

Сьогодні силовики застосували гумові кулі у місті Мандалай, поранивши двох людей.

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан на рік.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Очільниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", глава МЗС і фактична лідерка країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Багато країн світу засудили цей переворот.