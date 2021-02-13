У М'янмі військові звільнили понад 23 тисячі в'язнів

У М'янмі військові звільнили 23 314 ув'язнених за різні правопорушення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Про амністію військові заявили 12 лютого в День союзу — національного свята у М'янмі.

У п'ятницю місцева Асоціація допомоги політичним в'язням висловила "серйозне занепокоєння" тим, що мета амністії в "звільненні місць для утримання політв'язнів".

На додаток до амністії, ув'язненим, які відбували покарання за будь-які злочини, скоєні до 31 січня 2021 року, зменшать терміни покарання.

У зверненні керівник збройних сил країни Мін Аун Хлайн сказав, що амністія ув'язнених є частиною зусиль для побудови "демократичної країни з дисципліною".

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Прем'єр Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Багато країн світу засудили цей переворот.

Фото: CNN