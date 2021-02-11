Лідер хунти в М’янмі просить тайського колегу «допомогти демократії»

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча, який сам раніше захопив владу в результаті державного перевороту, заявив у середу, що отримав лист від нового лідера хунти М'янми з проханням допомогти підтримати демократію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Прают, який скинув обраного тайського прем'єр-міністра у 2014 році й залишився на цій посаді після виборів 2019 року та, за словами його суперників, продемонстрував низку серйозних недоліків під час правління, заявив журналістам у Бангкоку, що він «завжди підтримував демократію в сусідній країні» (себто в М’янмі).

«Ми підтримуємо демократичні процеси в М’янмі, але сьогодні найважливіше підтримувати хороші відносини між нашими державами через їх велике значення для наших народів, економіки та торгівлі», - зауважив тайський прем’єр.

Як повідомлялося, десятки тисяч людей вийшли на вуличні протести проти державного перевороту в М’янмі, попри недавню заборону на проведення масових зібрань та нічну комендантську годину.

Сьогодні шостий день демонстрацій.

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі і оголосили надзвичайний стан, який триватиме упродовж року.

Колишній генерал і до цього дня віцепрезидент М'їн Све тепер буде виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Своєю чергою прем'єр Аун Сан Су Чжі і президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. У багатьох країнах світу засудили цей переворот.

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