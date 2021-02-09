Нова Зеландія призупинила політичні відносини з М'янмою

Уряд Нової Зеландії вирішив призупинити всі політичні і військові контакти з М'янмою після недавнього повалення влади в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила на пресконференції прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

«Нова Зеландія припиняє всі політичні і військові контакти на високому рівні з М'янмою», - заявила вона.

За її словами, Нова Зеландія незабаром також введе заборону на в'їзд в країну військових лідерів М'янми.

Раніше міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута заявила, що країна не визнає легітимність нового військового уряду М'янми і закликає відпустити затриманих політичних лідерів і відновити верховенство права.

Як відомо, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі і оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. У низці країн світу засудили цей переворот.

Фото: ЕРА