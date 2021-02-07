Військова влада М'янми заблокувала Твіттер та Інстаграм

Військові, які прийшли до влади у М'янмі в результаті перевороту, розпорядилися заблокувати на території країни Твіттер та Інстаграм.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Один з найбільших провайдерів у М'янмі - норвезька компанія Telenor - підтвердила, що дістала від військових вказівку закрити доступ до цих соціальних мереж на невизначений термін.

"Провайдер зазначив, що вважає такий крок надмірним і таким, що порушує права людини, тож доніс цю точку зору до військових", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, військові, які захопили владу в М'янмі, заблокували жителям країни доступ у Фейсбук.

Міністерство зв'язку та інформації М'янми заявило, що Фейсбук, яким користується половина з 53 мільйонів жителів країни, буде заблоковано до 7 лютого.

У понеділок, 1 лютого військові заарештували вище керівництво М'янми. У країні на рік ввели режим надзвичайного стану.

Ряд країн і ЄС засудили переворот, закликавши негайно скасувати надзвичайний стан і звільнити заарештованих законних представників влади.

Фото: Sky News