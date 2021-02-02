У М'янмі заборонили авіарейси та закрили аеропорти - ЗМІ

Військові, які повалили демократичну владу в М'янмі, заборонили внутрішні та міжнародні авіаперельоти в країні.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Myanmar Times, відповідне розпорядження 1 лютого одержали всі пілоти.

«Всім пілотам було надано інструктаж не летіти у М'янму без дозволу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона на польоти та закриття всіх аеропортів діє до кінця травня.

Водночас аеропорти М'янми поки що не отримували офіційних повідомлень про припинення міжнародних польотів, а іноземні посольства у М'янмі повідомили громадянам своїх країн про припинення міжнародного авіасполучення до 30 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові у М'янмі затримали президента країни Він М'їн та інших державних осіб. У країні на рік запровадили режим надзвичайного стану.

Демократичні країни світу засудили дії військових і закликали звільнити затриманих лідерів М'янми.

МЗС України рекомендував співвітчизникам утриматися від поїздок у М'янму до стабілізації ситуації в країні.

Фото: ttrweekly.com